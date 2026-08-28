سوكار تختتم عام 2025 بنمو في الأصول ورأس المال وانخفاض في الالتزامات

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

شهد عام 2025 بالنسبة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار تعزيزاً للكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي وتوسيع محفظة الأعمال الدولية، حيث أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع إجمالي أصول الشركة بنسبة 2,3 في المائة أو قدر 2.15 ملياري مانات ليبلغ 96.85 مليار مانات.

كما ارتفعت الأصول المتداولة بنسبة 7,4 في المائة أم بمقدار 2.11 ملياري مانات لتصل إلى 30.56 مليار مانات.

وتجاوزت إجمالي الأصول إجمالي الالتزامات بمقدار 49.93 مليار مانات. وتراجعت الالتزامات طويلة الأجل من 24.2 مليار مانات إلى 18.7 مليار مانات، مما أسهم في خفض العبء المالي بمقدار 5.5 مليارات مانات.

وسجل إجمالي رأس المال نمواً بنسبة 2,6 في المائة خلال العام، فيما ارتفع بمقدار 2.2 ضعفاً خلال الفترة بين عامي 2021 و2025.