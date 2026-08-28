الخارجية الأذربيجانية تدين بشدة عملاً استفزازياً أمام سفارتها في موسكو

باكو، 27 أغسطس، (أذرتاج)

دانت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة وضع أشخاص مجهولين صوراً ذات طابع استفزازي مناهض لأذربيجان أمام دار الضيافة التابع لسفارة جمهورية أذربيجان لدى الاتحاد الروسي.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا الاستفزاز غير المقبول يهدف إلى تصعيد التوتر بشكل مفتعل في العلاقات الأذربيجانية الروسية ولا يُستبعد أن يكون جزءاً من الحملة المغرضة التي تشنها بعض وسائل الإعلام الروسية ضد أذربيجان مؤخراً. ودعت باكو الجهات المختصة في الاتحاد الروسي إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث وتقديم تقييم قانوني له واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال.

كما شدد البيان على توقع أذربيجان أن تفي المسؤولون الروس بجميع التزاماتهم بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 لضمان أمن السفارة وموظفيها بالشكل المطلوب ومنع كل أعمال استفزازية قد تعرقل النشاط الطبيعي للبعثة الدبلوماسية.