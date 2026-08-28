استقرار الودائع لأجل للأفراد خلال شهر يوليو وازدياد عدد المودعين في أذربيجان

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

أفاد البنك المركزي الأذربيجاني باستقرار الودائع لأجل للأفراد خلال شهر يوليو الماضي دون تغيير. وشكلت العملة الوطنية 71.7 في المائة أو 12.522,4 مليارات مانات من إجمالي ودائع الأفراد، بينما استحوذت العملات الأجنبية على 28.3 في المائة أم 4.944,2 مليارات مانات.

وبلغت حصة الودائع لأجل 64.9 في المائة بقدر 11.342,2 مليارات مانات من إجمالي المحفظة.

وفيما يتعلق بالكيانات القانونية، فبلغت الودائع تحت الطلب 17.120,7 مليارات مانات تشكل 74.7 في المائة من إجمالي ودائعها.

وسجل عدد المودعين لأجل نمواً بنسبة 1.2 في المائة خلال يوليو و15.1 في المائة منذ بداية العام ليصل إلى 223.4 ألف شخص.