أرباح البنوك الأذربيجانية الصافية تسجل نمواً يتجاوز 20 في المائة خلال 7 أشهر

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

أفاد البنك المركزي الأذربيجاني بأن البنوك العاملة في البلد حققت أرباحاً صافية بقيمة 858.7 مليون مانات وأرباحاً تشغيلية بلغت 1.307,2 مليار مانات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري.

وجاء في مؤشرات البنك المركزي أن الأرباح الصافية سجلت ارتفاعاً بنسبة 20.4 في المائة والأرباح التشغيلية بنسبة 25.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي ضريبة الدخل التي دفعتها البنوك لميزانية الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى 213.4 مليون مانات.