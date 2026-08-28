عرض النقد الموسع بالمانات الأذربيجانية يصل إلى 43.8 مليار مانات

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

أفاد البنك المركزي الأذربيجاني بأن عرض النقد الموسع بالعملة الوطنية إم 2 ارتفع بنسبة 8,5 في المائة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة ببداية العام الجاري، ليبلغ 43.841,8 مليار مانات.

وفي المقابل، انخفضت الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي بمقدار 29,5 مليون مانات مقارنة ببداية العام لتستقر عند 3.232,3 مليارات مانات.

ويزيد هذا التراجع في الالتزامات الخارجية بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم الودائع قصيرة الأجل المستقطبة من البنوك غير المقيمة.