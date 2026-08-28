بدء موسم حصاد العنب في شاماخي: جمع المحصول من 1858 هكتاراً من المزارع المثمرة

شاماخي، 27 أغسطس، أذرتاج

بدأ الحصاد المكثف لأصناف العنب المخصصة للتصنيع والعنب المائدي في ولاية شاماخي بأذربيجان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمزارع العنب في المنطقة 1942 هكتاراً، منها 1858 هكتاراً من المزارع المثمرة.

وأفاد مدير مركز التنمية الزراعية في شاماخي سردار عمروف لمراسل وكالة أذرتاج بأن محصول عنب المائدة يُرسل إلى أسواق باكو والمناطق المجاورة، بينما يُوجَّه العنب المخصص للتصنيع إلى مصانع المعالجة. وأضاف أن الأمطار الربيعية انعكست إيجابياً على إنتاجية هذا العام، حيث يتم تسويق المحصول وفقاً لمتطلبات السوق دون أية عقبة.

هذا وتشير الإحصاءات إلى أن المساحة الإجمالية لمزارع العنب في أذربيجان بلغت 14.9 ألف هكتار، مع ارتفاع حجم الإنتاج إلى 210.9 ألف طن. ودعماً لهذا القطاع، تخصص الدولة لدعم مزارع العنب الجديدة للموسم الزراعي 2025–2026 دعمًا مالياً يتراوح بين 8 آلاف و16.5 ألف مانات لكل هكتار لعنب التصنيع و8 آلاف مانات لكل هكتار لعنب المائدة.