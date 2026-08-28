اختتام معرض الغاز ثيرم 2026 الدولي المتخصص في أستانا

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

اختتمت في العاصمة الكازاخستانية أستانا فعاليات المعرض الدولي المتخصص للغاز ثيرم 2026 الذي جمع أكثر من ألفي متخصص في قطاعات الغاز والتدفئة والمياه والبناء والهندسة.

وشهد المعرض الذي شاركت فيه وكالة أذرتاج كشريك إعلامي، مشاركة نحو 50 شركة من كازاخستان وتركيا والصين وبيلاروس والاتحاد الروسي، حيث عرضت أحدث التقنيات في شبكات الهندسة والإدارة الرقمية وكفاءة الطاقة.

ورافق المعرض تنظيم "منتدى الغاز ثيرم الدولي" بمشاركة نحو 40 متحدثاً، إلى جانب توزيع جوائز الغاز ثيرم التقديرية للشركات والخبراء المساهمين في تطوير البنية التحتية.