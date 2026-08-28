رئيس شركة سوكار يلتقي نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

التقى رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف في 27 أغسطس الجاري نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني وانغ كانغ مع الوفد المرافق له.

وشهد اللقاء التأكيد على التطور الناجح للعلاقات بين سوكار والشركات والمؤسسات المالية الصينية، مع تقديم معلومات حول مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية داخل أذربيجان وخارجها.

وبحث الجانبان فرص التعاون في مختلف مجالات قطاع الطاقة، ولا سيما في قطاع الصناعات التحويلية، إلى جانب تبادل الآراء حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.