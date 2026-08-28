نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

شارك نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان يالتشين رفيعيف في 27 أغسطس الجاري في الاجتماع الاستثنائي الـ 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة في جدة.

وشهد الاجتماع انتخاب وزير الخارجية الموريتاني السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالإجماع أميناً عاماً جديداً للمنظمة.

وفي كلمته، هنأ رفيعيف الأمين العام الجديد، متمنياً له التوفيق ومؤكداً دعم أذربيجان الكامل له. كما أعرب عن شكره للأمين العام المنتهية ولايته حسين إبراهيم طه.

وجدد نائب الوزير التذكير باستضافة أذربيجان قمة منظمة التعاون الإسلامي عام 2027، مؤكداً موقف البلد الثابت في دعم القضية الفلسطينية والمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني.