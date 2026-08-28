"أذر كوسموس" ترفع قيمة صادرات خدمات الأقمار الصناعية بمقدار 1.5 ضعف خلال 7 أشهر

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

أفاد مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والتواصل في عدد شهر أغسطس من مجلة "استعراض الصادرات" بأن وكالة الفضاء الأذربيجانية "أذر كوسموس" صدرت خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بقيمة 15.2 مليون دولار إلى نحو 95 شركة في 35 بلدا حول العالم خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري.

وجاء فيه أن قيمة الخدمات المصدرة ارتفعت بمقدار 1.5 ضعف وشكلت عمليات التصدير 62 في المائة من إجمالي إيرادات الوكالة رغم انخفاض عدد البلدان المستوردة بمقدار 6 بلاد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت المملكة المتحدة في صدارة قائمة المستوردين لخدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 2.5 مليوني دولار، تلتها لكسمبرغ بـ 1.9 مليون دولار، ثم تركيا بـ 730.3 ألف دولار وباكستان بـ 669.3 ألف دولار ومصر بـ 382.5 ألف دولار.