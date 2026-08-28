سوكار تصدّر منتجات غير نفطية بقيمة 175 مليون دولار

باكو، 28 أغسطس، (أذرتاج)

أفاد عدد شهر أغسطس من تقرير "نشرة الصادرات" الصادر عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات بأن إدارة التسويق والعمليات الاقتصادية التابعة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار صدرت منتجات غير نفطية بقيمة 175.7 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2026.

وأوضح التقرير أن هذا الحجم يسجل انخفاضا بمقدار 68.6 مليون دولار أو بنسبة 28.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كانت عائدات التصدير للإدارة قد بلغت 244.3 مليون دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2025.