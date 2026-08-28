اختتام دورة "أولدوز كاب" الدولية الثالثة لكرة القدم في قوبا

قوبا، 28 أغسطس، أذرتاج

اختُتمت في مدينة قوبا فعاليات دورة "أولدوز كاب" (كأس النجم) الدولية الثالثة لكرة القدم للأطفال دون 11 عاماً.

وفي تصريح للصحفيين، أكد وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني فريد غائبوف أن هذه البطولة باتت تقليداً سنوياً يمنح اللاعبين الناشئين فرصة اكتساب الخبرة والتطور.

وأشار الوزير عائبوف إلى مشاركة فرق من عدة بلدان في هذه النسخة التي توج بها الفريق البولندي، معرباً عن شكره للسلطة التنفيذية لمدينة قوبا والمنظمين وموضحاً وجود خطط لتوسيع الفئات العمرية المشاركة في البطولة مستقبلاً.