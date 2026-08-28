استقالة الحكومة الكازاخستانية

باكو، 28 أغسطس، (أذرتاج)|

تدخل كازاخستان مرحلة سياسية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أغسطس، بالتزامن مع تطبيق نظام برلماني جديد بموجب الدستور المعدل، فيما بدأت الرئاسة إجراءات تشكيل حكومة جديدة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للرئاسة الكازاخستانية أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف وقع مرسوما يقضي باستقالة الحكومة الحالية، تمهيدا لاعتماد حكومة جديدة.

وينص المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة على أن الحكومة الحالية ستواصل أداء مهامها إلى حين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.

ولم يحدد الإعلان الرئاسي موعدا لتشكيل الحكومة الجديدة أو يكشف عن تفاصيل بشأن التغييرات المرتقبة في التشكيلة الوزارية.

ويأتي قرار توكاييف بعد أيام من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 23 أغسطس والتي شكلت أول انتخابات لبرلمان كازاخستان الجديد ذي المجلس الواحد، المعروف باسم "كورولتاي".

وكانت كازاخستان قد انتقلت في يوليو من نظام برلماني قائم على مجلسين إلى نظام المجلس الواحد، بالتزامن مع دخول دستور الجمهورية الجديد حيز التنفيذ.

ووفقا للنتائج المعلنة، تصدر حزب "أديليت".