وزارة الداخلية الأذربيجانية تحذر المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

حذرت وزارة الداخلية الأذربيجانية المواطنين من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتزايدة التي تستهدف الوصول إلى الحسابات المصرفية والاستيلاء على الأموال عبر روابط مزيفة ووعود بالجوائز أو من خلال انتحال صفة موظفي البنوك.

وأوضحت الوزارة أن موظفي البنوك والمؤسسات الحكومية لا يطلبون مطلقاً البيانات الشخصية أو المصرفية مثل رمز سي وي وي أو سي وي سي أو تاريخ صلاحية البطاقة أو رموز التأكيد عبر الهاتف أو تطبيقات المراسلة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم المالية، مع ضرورة الإبلاغ عن أية حالة مشبوهة عبر الاتصال بمركز الخدمة "102" أو عبر الحسابات الرسمية للوزارة.