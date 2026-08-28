استدعاء السفير البولندي لدى باكو إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

استُدعي سفير جمهورية بولندا لدى جمهورية أذربيجان بافيل رادومسكي إلى مقر وزارة الخارجية الأذربيجانية حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

وأعرب الجانب الأذربيجاني خلال اللقاء عن إدانته الشديدة للادعاءات المغرضة والتصرفات الاستفزازية لمقدم برنامج إيسترن إكسبريس الذي بثته قناة تي وي بي وورلد التابعة للهيئة العامة للإذاعة البولندية في 26 أغسطس الجاري ضد أذربيجان وقيادتها.

واعتُبر بث مثل هذه المضامين في وسائل إعلام ممولة حكومياً، بالتزامن مع جهود السلام بين أذربيجان وأرمينيا، خطوة غير ودية تضر بروح الشراكة والعلاقات الثنائية.

ودُعيت السلطات البولندية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإيقاف هذه الحملات الاستفزازية.