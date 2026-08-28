رئيسة المجلس الوطني توجه كلمة عبر الفيديو إلى المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

وجهت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا رسالة مسجلة عبر الفيديو إلى المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات المنعقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه تحت شعار "التضامن من أجل السلام والرفاه المشترك: تعزيز القانون الدولي وحل النزاعات سلبياً".

وأكدت غفاروفا في كلمتها ثقتها في أن المنظمة التي تأسست عام 2025 ستواصل تطورها كمنصة فاعلة لدعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت رئيسة المجلس أن تحقيق السلام الدائم يتطلب الالتزام بالقواعد الدولية، مشيرة إلى المسؤولية العملية التي تقع على عاتق البرلمانات في تخفيف التوترات وبناء الثقة.