وزارة الداخلية الأذربيجانية تنفذ عملية ضد منظمي الرهانات غير القانونية عبر الإنترنت

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

واصلت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية الأذربيجانية عملياتها ضد منظمي ألعاب الرهان والكازينو غير القانونية عبر الإنترنت.

وأسفرت العملية عن توقيف المواطنين محرم ولييف وسنان فرزييف وحكمت حسنوف حيث تبين تورطهم في استدراج المواطنين إلى ألعاب الرهان عبر منصات إكس بيت وموست بيت وويم باي وتبييض أموال طائلة متحصلة منها.

وضبطت الشرطة أجهزة تقنية وبطاقات مصرفية ومبالغ مالية نقدية في شقة استأجرها المتهمون لهذا الغرض.

وتم فتح قضية جنائية بذات الخصوص، مجددة الوزارة تحذير المواطنين من المشاركة في هذه الأنشطة لما تترتب عليه من مسؤولية قانونية.