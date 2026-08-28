سفير باكستان: تطوير ممر الشمال الجنوب من شأنه تغيير قواعد اللعبة في المنطقة

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

أكد سفير باكستان لدى أذربيجان قاسم محي الدين في تصريح لوكالة أذرتاج أن تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية عبر ممر الشمال والجنوب يمثل نقطة تحول استراتيجية لجميع بلاد المنطقة.

وأوضح الدبلوماسي الباكستاني أن مينائي غوادر وكاراتشي يشكلان بوابة طبيعية لمنطقة آسيا الوسطى وجنوب القوقاز، مشيراً إلى أن بلده يسعى للاستفادة من موقع أذربيجان الاستراتيجي كملتقى لممرَي الشمال والجنوب وممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط.

وأضاف أن شركات اللوجستية الباكستانية أجرت رحلات تجريبية لدراسة كفاءة المسارات، مؤكداً أن الهدف الأساسي إقامة ممرات تجارية مستدامة ومجدية تجارياً تربط بين أذربيجان وآسيا الوسطى وأوروبا.