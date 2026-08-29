تراجع عائدات الصادرات لشركة "سوكار بوليمر" خلال 7 أشهر

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

سجلت شركة "سوكار بوليمر" صادرات بقيمة 154.4 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بتراجع قدره 2.2 في المائة أو ما يعادل 3.5 ملايين دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والتواصل في عدده لشهر أغسطس من "استعراض الصادرات" أن عائدات صادرات الشركة كانت قد بلغت 157.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.