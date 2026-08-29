البنكان المركزيان الأذربيجاني والأوزبكستاني يبحثان التقنيات المالية

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

بحث نائب رئيس البنك المركزي الأذربيجاني وصال خليلوف مع النائب الأول لرئيس البنك المركزي الأوزبكستاني نادر بك سيدولاييف خلال زيارته أوزبكستان، سبل تطوير التكنولوجيا المالية وتشكيل منظومة مالية مبتكرة.

وتناول الجانبان تعزيز فرص الحصول على مصادر التمويل للمؤسسات المتخصصة في هذا القطاع، إلى جانب تبادل الآراء حول عمق التعاون المؤسسي بين البنكين.