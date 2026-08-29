ارتفاع صادرات شركة "آذر غولد" بنسبة 25 في المائة

باكو ، 29 أغسطس، أذرتاج

سجلت شركة "آذر غولد" صادرات بقيمة 156.4 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو قدره 25 في المائة أو ما يعادل 31.3 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والتواصل في عدده الأغسطسي من "استعراض الصادرات" أن عائدات صادرات الشركة كانت قد بلغت 125.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.