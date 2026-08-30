انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

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ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:41]
استعراض ومعرض للسيارات الكلاسيكية في باكو بمشاركة أكثر من 100 مركبة
- 30.08.2026 [22:49]
تحديد جميع منافسي أراز نخجوان في دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات
- 30.08.2026 [18:14]
افتتاح معرض ومسيرة السيارات الكلاسيكية في باكو
- 30.08.2026 [16:31]
عودة عائلة ميرزايف إلى ديارها في خوجاوند ضمن برنامج العودة الكبرى تقرير مصور
- 30.08.2026 [14:55]
حرس الحدود الأذربيجاني ينقذ سائحاً هولندياً مصاباً في شاكي
- 30.08.2026 [13:52]
ارتفاع صادرات شركة "آذر غولد" بنسبة 25 في المائة
- 29.08.2026 [20:04]
البنكان المركزيان الأذربيجاني والأوزبكستاني يبحثان التقنيات المالية
- 29.08.2026 [18:19]
صادرات الذهب تتصدر قائمة أذربيجان غير النفطية بقيمة 239.4 مليون دولار
- 29.08.2026 [15:27]
تراجع عائدات الصادرات لشركة "سوكار بوليمر" خلال 7 أشهر
- 29.08.2026 [15:05]
انطلاق منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأذربيجاني الممتاز لكرة القدم
- 29.08.2026 [13:35]
سفارة تركيا لدى باكو تقيم حفل استقبال بمناسبة عيد النصر
- 29.08.2026 [12:51]
الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره الأوزبكستاني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
- 29.08.2026 [12:20]
إقامة مهرجان الرياضات الصيفية في مجمع "سي بريز" السكني الترفيهي
- 29.08.2026 [11:54]
انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني بلقاء بايرن ميونخ وشتوتغارت
- 29.08.2026 [11:18]
إقامة معرض ومهرجان "خاري بلبل" للحرف اليدوية في إغدير
- 29.08.2026 [11:01]
سفير باكستان: تطوير ممر الشمال الجنوب من شأنه تغيير قواعد اللعبة في المنطقة
- 29.08.2026 [10:30]
عقد مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والبيلاروسية
- 28.08.2026 [20:42]
تساقط البَرَد على ولاية كلبجار
- 28.08.2026 [20:21]
استدعاء السفير البولندي لدى باكو إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية
- 28.08.2026 [20:08]
وزارة الداخلية الأذربيجانية تحذر المواطنين من عمليات الاحتيال الإلكتروني
- 28.08.2026 [19:52]
استعراض مقومات أذربيجان السياحية في كازاخستان وأوزبكستان
- 28.08.2026 [18:08]
ممثل أذربيجان الدائم لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده إلى المدير العام
- 28.08.2026 [17:18]
استقالة الحكومة الكازاخستانية
- 28.08.2026 [16:42]
الخبيرة التعليمية تؤكد أن القبول الجامعي ليس مسار التطور الوحيد في الحياة
- 28.08.2026 [15:52]
اختتام دورة "أولدوز كاب" الدولية الثالثة لكرة القدم في قوبا
- 28.08.2026 [15:25]
سوكار تصدّر منتجات غير نفطية بقيمة 175 مليون دولار
- 28.08.2026 [14:42]
وفاة ملك النرويج هارالد الخامس عن 89 عاما
- 28.08.2026 [14:30]
قراباغ يودع بطولة دوري المؤتمر الأوروبي
- 28.08.2026 [11:25]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 92 دولارا
- 28.08.2026 [10:55]
انخفاض أسعار الذهب والفضة
- 28.08.2026 [10:53]
انخفاض سعر برميل النفط
- 28.08.2026 [10:41]
تحديد منافسي نادي صباح الأذربيجاني في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا
- 27.08.2026 [21:14]
انطلاق مهرجان الرياضة الصيفي في منطقة "سي بريز" بباكو
- 27.08.2026 [21:09]
رئيس شركة سوكار يلتقي نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني
- 27.08.2026 [20:55]
وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي السفيرة الماليزية الجديدة لدى باكو
- 27.08.2026 [20:44]
اختتام معرض الغاز ثيرم 2026 الدولي المتخصص في أستانا
- 27.08.2026 [20:28]
قفزة حادة في صادرات أذربيجان إلى ثلاث بلاد في الاتحاد الأوروبي
- 27.08.2026 [20:14]
عرض النقد الموسع بالمانات الأذربيجانية يصل إلى 43.8 مليار مانات
- 27.08.2026 [19:36]
سوكار تختتم عام 2025 بأرباح صافية تناهز 3 مليارات مانات
- 27.08.2026 [19:23]
أرباح البنوك الأذربيجانية الصافية تسجل نمواً يتجاوز 20 في المائة خلال 7 أشهر
- 27.08.2026 [18:00]
استقرار الودائع لأجل للأفراد خلال شهر يوليو وازدياد عدد المودعين في أذربيجان
- 27.08.2026 [17:33]
الخارجية الأذربيجانية تدين بشدة عملاً استفزازياً أمام سفارتها في موسكو
- 27.08.2026 [17:11]
تسجيل ثلاث شركات دولية للخدمات الرقمية في السجلات الضريبية بأذربيجان
- 27.08.2026 [16:50]
سوكار تختتم عام 2025 بنمو في الأصول ورأس المال وانخفاض في الالتزامات
- 27.08.2026 [16:43]
عقد اجتماع الأركان العامة الـ 12 لفريق العمل بين أذربيجان وباكستان في باكو
- 27.08.2026 [16:15]
الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوماً بدعم مالي لنادي صباح لكرة القدم
- 27.08.2026 [16:09]
كهف بوزير: آثار آلاف السنين الممتدة إلى العصر الحجري القديم في ليريك
- 27.08.2026 [15:44]
7 لاعبين أذربيجانيين لتنس الطاولة يتنافسون في بطولة أوروبا المصغرة
- 27.08.2026 [14:34]
اختتام فعاليات مهرجان لاتشين السينمائي الدولي بعد استمرارها ثلاثة أيام
- 27.08.2026 [14:18]
توقيع وثيقة تعاون في مجال السينما بين أذربيجان وأوزبكستان
- 27.08.2026 [14:01]
إجمالي أصول البنوك العاملة في أذربيجان يناهز 61 مليار مانات
- 27.08.2026 [13:47]
وزارة الخارجية الأذربيجانية تعزي في ضحايا كارثة الحدود النيبالية الصينية
- 27.08.2026 [13:30]
حفل توزيع جوائز مهرجان لاتشين السينمائي الدولي
- 27.08.2026 [13:12]
فيضانات عارمة على الحدود بين نيبال والصين تخلف 168 قتيل ومئات المفقودين
- 27.08.2026 [11:55]
الجزائر: مصرع 12 شخصا جراء حرائق الغابات
- 27.08.2026 [11:06]
محكمة أرمينية تقرر توقيف الرئيس السابق كوتشاريان
- 27.08.2026 [11:05]
أسعار الذهب والفضة تستمر في الارتفاع
- 27.08.2026 [10:38]
انخفاض سعر برميل النفط
- 27.08.2026 [10:34]
برميل من "آذري لايت" يباع 91.51 دولارا
- 27.08.2026 [10:32]
تقلبات حادة في أسعار النفط خلال ستة أشهر من الحرب الأمريكية الإيرانية
- 26.08.2026 [20:28]
تنظيم حفل موسيقي ضمن فعاليات "يوم مدينة لاتشين"
- 26.08.2026 [20:09]
مؤسسة حيدر علييف تنظم حفلا ترفيهيا للأطفال ذوي الهمم في باكو
- 26.08.2026 [19:24]
السيدة الأولى التركية تهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني
- 26.08.2026 [18:44]
مكتب السياحة الأذربيجاني ينظم رحلة تعريفية إلى قراباغ وزنكزور الشرقية
- 26.08.2026 [18:35]
السيدة الأولى الأوزبكستانية تهنئ النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني
- 26.08.2026 [18:25]