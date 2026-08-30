انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 31 أغسطس، (أذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 41.8 دولارا إلى 4488.1 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة انخفض بمقدار 0.48 دولار ليصل إلى 67.31 دولارا.