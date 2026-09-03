التصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين لجنة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية واللجنة الوطنية للإحصاء في قيرغيزستان

باكو، 2 سبتمبر، (أذرتاج)

تم التصديق على "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الإحصاء بين لجنة الإحصاء الحكومية لجمهورية أذربيجان واللجنة الوطنية للإحصاء في الجمهورية القيرغيزية" التي وُقعت في 31 يوليو 2026 بمدينة تشولبون-آتا.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقّع مرسوما بشأن التصديق على "مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الإحصاء بين لجنة الإحصاء الحكومية لجمهورية أذربيجان واللجنة الوطنية للإحصاء في الجمهورية القيرغيزية".

وبموجب المرسوم، يتعين على لجنة الإحصاء الحكومية لجمهورية أذربيجان بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، ضمان تنفيذ أحكامها.

كما يتعين على وزارة الخارجية لجمهورية أذربيجان إرسال إخطار إلى حكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.