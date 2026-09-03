هيئة طبيب تقرر زيادة أجور أطباء الطوارئ والأقاليم في أذربيجان بنسب تصل إلى 107 في المائة

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

صرح الرئيس التنفيذي لهيئة إدارة المناطق الطبية طبيب أنار بايراموف في كلمته خلال مؤتمر صحفي منعقد في الثاني من سبتمبر بالعاصمة باكو بأن زيادات الأجور الجديدة ستعتمد معايير تفاضلية تأخذ بالاعتبار عبء العمل والمؤهلات وسد النقص في الكوادر بالولايات والأقاليم.

وأوضح أن الإصلاحات المطبقة تمكن أجور أطباء الأسرة والرعاية الأولية من أن تشهد ارتفاعاً من 1150 إلى 2000 مانات، فيما ترتفع أجور أطباء الطوارئ لتتراوح بين 2200 و3000 مانات بحسب تصنيف المنشأة.

كما تتضمن الخطة حوافز خاصة للولايات والأقاليم باستثناء العاصمة باكو وولاية أبشيران ومدينتي سومقايت وكنجه، تشمل أطباء تخدير الأطفال والخدج والجراحة المتخصصة بنسب زيادة تصل إلى 107 في المائة.