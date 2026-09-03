رئيس وكالة أناما يعلن في مؤتمر باكو أن أذربيجان موّلت 96 في المائة من ميزانية إزالة الألغام

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

أكد رئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما وقار سليمانوف في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن أذربيجان خصصت نحو 590 مليون دولار لأعمال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية منذ نوفمبر 2020، موضحا أن الدعم الدولي لم يتجاوز 4 في المائة من هذا المبلغ.

وأبدى سليمانوف استعداد أذربيجان لمشاركة خبراتها، مشدداً على ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات التقنية والسيولة التمويلية، باعتبار أن الاستثمار في إزالة الألغام يشكل استثماراً مباشراً في الأمن البشري والعودة الآمنة والسلام طويل الأجل.