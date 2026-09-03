رئيس وكالة إزالة الألغام تؤكد تطهير أكثر من 298 ألف هكتار وتفكيك أكثر من 260 ألف لغم ومقذوف منذ انتهاء الحرب

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما وقار سليمانوف في كلمته خلال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام المنعقد في باكو عن تطهير أكثر من 298 ألف هكتار من الأراضي وتفكيك أكثر من 260 ألف لغم ومقذوف غير منفجر منذ انتهاء الحرب.

وأكد سليمانوف أن عمليات التطهير ارتبطت مباشرة بإعادة إعمار المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني، حيث خصص أكثر من 103 آلاف هكتار مطهرة للبنية التحتية السكنية والخدمية وتسهيل عودة السكان، إلى جانب تأمين مشاريع الطرق والطاقة والزراعة.