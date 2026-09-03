المنسق المقيم للأمم المتحدة يثمن في مؤتمر باكو التقدم الذي حققته أذربيجان في مجال إزالة الألغام

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

أكد نصار حيات في كلمة ألقاها باسم المنسق المقيم للأمم المتحدة في أذربيجان خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن نحو 57 بلدا في العالم تعاني من التلوث بالألغام ومخلفات الحرب.

وأوضح المنسق الأممي أن أذربيجان تعد من بين أكثر البلدان تضرراً بالألغام، مشيداً في الوقت ذاته بالتقدم الملحوظ الذي حققته في هذا المجال رغم حجم التحديات.

وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما بموجب إطار التعاون المبرم لعامي 2026-2030، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز الشراكة والتضامن الدولي.