مديرة مركز آسيان لإزالة الألغام تؤكد في مؤتمر باكو أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع أذربيجان

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

أكدت المديرة التنفيذية لمركز آسيان الإقليمي لإزالة الألغام روثنا بوث، خلال جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن أنشطة مكافحة الألغام يجب أن تخضع للمسؤولية والقيادة الوطنية، مشددةً على عدم جواز ترك المجتمعات المتضررة تواجه مرحلة التعافي بمفردها.

وأبرزت بوث المزايا الثلاث الرئيسية للتعاون الإقليمي والمتمثلة في التعلم وبناء الشراكات والاستدامة، مشيرةً إلى إمكانية الاستفادة المتبادلة بين خبرات بلاد آسيان الممتدة لعقود والنهج الابتكاري الذي تتبعه أذربيجان في هذا المجال.