عقد مشاورات قنصلية بين أذربيجان وتركمانستان في عشق آباد وتوقيع بروتوكول ختامي

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

شهدت العاصمة التركمانستانية عشق آباد في الثاني من سبتمبر عقد الجولة الجديدة من المشاورات القنصلية بين وزارتي خارجية أذربيجان وتركمانستان.

وناقش الوفدان واقع التعاون القنصلي وآفاق توسعه وتسهيل نظام التأشيرات لحماية حقوق مواطني البلدين إلى جانب بحث الشراكة في مجالات الهجرة والعدل والتعليم.

وفي ختام المحادثات، وقع رئيسان الوفدين على بروتوكول الاجتماع، مع الاتفاق على عقد الجولة القادمة من المشاورات العام المقبل في العاصمة باكو.