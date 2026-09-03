عقد جلسة حوارية حول التعاون الدولي وآليات التبرع ضمن المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة الألغام في باكو

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

شهد المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة الألغام المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان تنظيم جلسة حوارية تحت عنوان "التعاون الدولي وآليات التبرع لدعم التعافي الآمن عبر مكافحة خطر الألغام في أذربيجان".

وأدار الجلسة عضو مجلس الشيوخ الإسباني ورئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بير جوان بونز سامبيترو بمشاركة نائب وزير الخارجية الأذربيجاني سمير شريفوف ومسؤولين بارزين من مركز "آسيان" الإقليمي لمكافحة الألغام ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الإيطالية.

وتركزت النقاشات خلال الجلسة على دور التعاون الدولي وآليات الدعم المالي في إزالة خطر الألغام وتسهيل العودة الآمنة للسكان وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أذربيجان. وأكد المشاركون أهمية التمويل المستدام طويل الأجل وتكثيف التنسيق بين الجهات المانحة واعتماد أنشطة إزالة الألغام كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التعافي والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع.

كما شددت الجلسة على أن الدعم الفني والمالي المنسق من المنظمات المانحة يسهم في بناء القدرات الوطنية ورفع كفاءة ومعايير عمليات التطهير. وأوضح المتحدثون أن تطهير الأراضي وإعادتها للاستخدام الآمن يشكلان شرطاً أساسياً لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وضمان استقرار مجتمعات ما بعد النزاع.