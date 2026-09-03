نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث آفاق التعاون مع ممثلي بنك "سانتاندير" الإسباني

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع النائب الأول لوزير الاقتصاد الأذربيجاني ايلنور علييف مع وفد من بنك "سانتاندير" الإسباني لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ودور القطاع المالي في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

واستعرض الجانبان فرص تمويل المشاريع الاستثمارية في أذربيجان عبر المؤسسات المالية متعددة الأطراف، إضافة إلى آفاق توسيع التعاون المباشر مع المصرف الإسباني.

كما شهد اللقاء تسليط الضوء على التدابير المتبعة لتحفيز الاستثمارات ودعمها في البلد.