Championnat d’Europe : Deux judokas azerbaïdjanais se hissent en finale
Bakou, 3 septembre, AZERTAC
Les Championnats d'Europe juniors de judo ont été lancés aujourd’hui à Podgorica.
Lors de la première journée du tournoi, sept judokas azerbaïdjanais sont entrés en lice.
Parmi eux, Aïkhan Mirzézadé (60 kg) et Mahammad Moussaïev (66 kg) se sont qualifiés pour la finale.
Il convient de noter que 400 judokas (222 hommes et 178 femmes) provenant de 44 pays participent à ce championnat, qui se déroule jusqu'au 5 septembre. L'Azerbaïdjan est représenté par 14 athlètes.
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