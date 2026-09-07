Bakou, 7 septembre, AZERTAC

Une session intitulée « De Bakou à la COP31 : maintenir la dynamique dans un monde fragmenté » se tient dans le cadre de la Semaine d’action climatique de Bakou 2026.

Le principal sujet de discussion de la session porte sur la manière de préserver et de consolider l'héritage de la COP29, ainsi que sur la façon dont les réalisations et les enseignements de Bakou influencent l'agenda climatique mondial pour les années à venir.

La nécessité de rétablir la confiance entre le Nord global et le Sud global sera au cœur des discussions.

Le rôle de la diplomatie climatique dans un paysage géopolitique fragmenté, ainsi que sa capacité à continuer de servir de plateforme de dialogue malgré la montée des tensions, seront également abordés.