Fatma Varank : La COP31 sera la COP de la jeunesse

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

« Nous avons mis en lumière certains points du programme de la COP31, mais plusieurs sujets sont particulièrement prioritaires. L'un d'eux est l'éducation des jeunes et la sensibilisation à l'action climatique dans le monde entier d'ici 2035 », a fait savoir Fatma Varank, directrice exécutive de la COP31.

« La COP31 sera une COP pour les jeunes. Des espaces spécifiques vous seront réservés dans les zones verte et bleue. Toutes les conditions nécessaires seront mises en place pour vous permettre d'exprimer efficacement vos attentes lors du forum organisé pour les jeunes. Les propositions et les documents finaux que vous avez mentionnés seront pris en compte dans les résultats globaux de la COP », a-t-elle ajouté.