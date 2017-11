Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères part pour l’Éthiopie

Bakou, 8 novembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov effectue une visite officielle en République fédérale démocratique d'Éthiopie.

En marge de son déplacement, il devrait avoir des rencontres avec son homologue éthiopien Workneh Gebeyehu et d’autres hauts fonctionnaires.

Elmar Mammadyarov se rendra aux sièges de l’Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) à Addis-Abeba, capitale éthiopienne, et s’entretiendra avec le président et les commissaires de l’Union africaine.