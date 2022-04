Bakou, 7 avril, AZERTAC

La consommation des lentilles réduit le risque de maladies cardiovasculaires.

La maladie cardiovasculaire est la principale cause de décès et la maladie qui entraîne aussi le plus de dépenses de santé.

Les légumineuses alimentaires (pois chiches, lentilles, haricots) sont riches en fibres, en protéines végétales et en différents micronutriments, faibles en acides gras et leur indice glycémique est modeste. Leur consommation est de mieux en mieux reconnue comme bénéfique dans la prévention et la gestion du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires (MCV).

De même, les directives sur le diabète recommandent aux diabétiques un apport régulier en légumineuses alimentaires pour un meilleur contrôle glycémique et de la pression artérielle, et pour le maintien du poids corporel.