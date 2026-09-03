L'Azerbaïdjan est représenté à la COP17

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

La députée du Milli Medjlis, Pervané Valiyeva, a participé à la 17e Conférence des Parties (COP17) à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), tenue à Oulan-Bator, en Mongolie.

Une série de discussions a eu lieu dans le cadre de cet événement, qui a rassemblé des hauts responsables, des représentants d'organisations internationales, des experts, des parlementaires et des représentants des milieux académiques venus de 196 pays.

Lors du forum parlementaire de haut niveau qui s'est tenu le 25 août, Mme Valiyeva a présenté l'expérience de l'Azerbaïdjan face aux défis mondiaux liés à la dégradation des terres, à la désertification, à la sécheresse et à la gestion durable des ressources en eau.

P. Valiyeva a souligné que les questions relatives à la restauration de l'environnement dans les territoires libérés revêtaient une importance particulière. Elle a fait savoir que la contamination par des mines et des restes explosifs de guerre, ainsi que les dommages causés aux infrastructures et aux écosystèmes naturels au fil des années, nécessitaient la mise en œuvre de mesures de restauration globales dans ces zones.

La députée a également participé à une table ronde parlementaire consacrée à la question de la synergie entre les Conventions de Rio et la présidence turque de la COP31. Évoquant les résultats obtenus sous la présidence azerbaïdjanaise de la COP29, Mme Valiyeva a souligné le rôle des parlements dans l'amélioration de la législation environnementale et la mise en œuvre des engagements mondiaux à l'échelle locale.