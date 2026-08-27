Le 27 août, c’est la Journée mondiale des lacs

Bakou, 27 août, AZERTAC

Les lacs constituent l'une des ressources naturelles les plus vitales de notre planète. Ils constituent une source cruciale d'eau douce, assurant l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture et l'industrie.

Les lacs jouent également un rôle clé dans le maintien de la biodiversité, en offrant un habitat à d'innombrables espèces de poissons, de plantes et d'animaux sauvages.

Au-delà de leur importance écologique, les lacs contribuent à la régulation du climat en refroidissant la planète, en absorbant les eaux de crue et en stockant le carbone.

Les lacs offrent en outre des possibilités récréatives et économiques, attirant le tourisme, la pêche et d'autres activités qui soutiennent les communautés locales.

Toutefois, les lacs sont de plus en plus touchés par une combinaison de facteurs tels que la pollution, les activités extractives, la pression démographique, l'utilisation non durable des ressources et les changements climatiques. La pollution des lacs est fréquemment causée par des afflux concernant des nutriments, des contaminants de surface et des déchets solides jetés directement ou se déversant dans les lacs par l’intermédiaire de cours d’eau, et la situation est aggravée par le réchauffement climatique, entraînant, par exemple, des inondations plus fréquentes et plus intenses.

Le niveau de l’eau dans les lacs change également de façon radicale. La hausse des températures et des changements relatifs à la couverture nuageuse, qui entraînent une diminution de la couverture de glace, accélèrent l’évaporation de l’eau.

Nous devons agir maintenant.

À l'occasion de la première célébration de la Journée mondiale des lacs, prenons conscience des problèmes auxquels les lacs sont confrontés.

Il existe plus de 117 millions de lacs sur Terre. Ils couvrent près de 4 % de la surface terrestre.

Bien que la majeure partie de l'eau douce soit stockée dans les glaciers et sous terre, les lacs contiennent environ 90 % des réserves mondiales en surface, ce qui en fait des sources essentielles d'eau facilement accessible.

Si nous continuons à exercer une pression sur les lacs, ceux-ci subiront un grave déclin. D'ici 2050, la richesse de leur écosystème pourrait diminuer de 20 %, la pollution pourrait plus que doubler et les émissions de méthane pourraient augmenter, aggravant à la fois les dommages environnementaux et les pertes économiques.

Les espèces d'eau douce ont diminué de 85 % au cours des 50 dernières années. (ONU)