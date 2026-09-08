Medjnoun Mammadov : La transformation doit être axée sur l'agriculture

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

« À l’approche de la COP31, il est important de renforcer la coopération entre les gouvernements, la FAO et les autres organisations internationales, les institutions de développement et financières, la communauté de la recherche et le secteur privé. Nous devons investir non seulement dans la technologie, mais aussi dans les infrastructures d’information, le capital humain, les capacités institutionnelles et les compétences numériques », a déclaré Medjnoun Mammadov, ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture, lors de la table ronde de haut niveau intitulée « L’harmonie en action : coopération pour une agriculture résiliente au climat », organisée dans le cadre de BCAW2026.

Selon le ministre, cette transformation doit être axée sur les agriculteurs et inclusive. Un petit agriculteur doit pouvoir bénéficier des opportunités offertes par la transformation numérique au même titre qu'une grande exploitation agricole. « La transformation dont nous parlons ne se limite pas aux seuls changements technologiques. La bonne production, la gestion des ressources, l'identification précoce des risques et un soutien adapté et opportun aux agriculteurs figurent parmi les enjeux les plus importants. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que l'innovation conduise à la durabilité, que l'information permette une meilleure prise de décision et que la technologie soit, en fin de compte, au service des citoyens », a souligné M. Mammadov.