40 лет назад Германия пережила кошмарные 4 дня

Берлин, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

АЗЕРТАДЖ сообщает, что сегодня исполняется 40 лет со дня, когда закончилась одна из последних трагедий так называемой "Немецкой осени" - событий, связанных с похищением и убийством председателя Федерального объединения союзов работодателей Германии Ханнса-Мартина Шлейера террористами "Фракции красной армии" (RAF). 18 октября 1977 года были освобождены пассажиры самолета "Ландсхут" компании "Люфтганза", захваченного четырьмя днями ранее.

Ханнс-Мартин Шлейер был похищен в Кельне 5 октября 1977 года. Похитители стремились таким образом добиться освобождения из тюрьмы Штаммхайм в Штутгарте группы ведущих идеологов и членов RAF во главе с Андреасом Баадером и Гудрун Энслин, отбывавших там пожизненные заключения. Террористы сняли фото похищенного спустя месяц после киднеппинга и приложили к ультиматуму "Фракции красной армии".

События "Немецкой осени" стали самым сложным кризисом во время канцлерства социал-демократа Гельмута Шмидта, отказавшегося выполнять требования террористов.

13 октября в Ведомство федерального канцлера в Бонне пришло сообщение о захвате "Ландсхута" террористами из Народного фронта освобождения Палестины.

Самолет, на борту которого находилось более 80 пассажиров, выполнял рейс из Мальорки во Франкфурт. Вооруженный пистолетом мужчина ворвался в кабину пилотов через сорок минут после вылета и потребовал лететь на Кипр, но из-за нехватки горючего первую посадку "Ландсхут" совершил в Риме. Угонщики потребовали освободить десять террористов RAF из Штаммхайма и двух палестинцев из тюрем в Турции.

В Дубае самолет простоял более пятидесяти часов. Угонщиков было четверо - двое мужчин и две женщины. В это время уже было принято решение брать самолет штурмом. Принял решение канцлер Гельмут Шмидт, взявший на себя всю ответственность и заготовивший заявление об отставке в случае гибели пассажиров или членов экипажа во время этой операции.

Посадку самолета в Могадишо совершил в одиночку второй пилот - Юрген Фитор. Командира корабля Юргена Шумана угонщики застрелили в Адене, так как он - по их мнению - слишком долго осматривал шасси после вынужденной посадки на грунт между заблокированными бетонными полосами. Во время внешнего осмотра капитан смог сообщить йеменским военным предполагаемое число террористов на борту.

Лететь куда-либо из Могадишо угонщики не собирались и подготовили самолет к подрыву. Тело командира выбросили на поле. Ультиматум подходил к концу. Чтобы затянуть время, власти Сомали сообщили захватчикам ложную информацию о том, что террористы RAF якобы освобождены. Штурм с использованием ослепляющих гранат произошел около двух часов ночи - одновременно через все двери и аварийные выходы.

Из захватчиков выжила лишь 23-летняя палестинская террористка. Один спецназовец и одна пассажирка получили ранения. Больше никто не пострадал. Руководил операцией в Сомали государственный министр в ведомстве канцлера Ганс-Юрген Вишневски. Позже этот немецкий политик стоял у истоков тайных переговоров между израильтянами и палестинцами, результатом которых стали соглашения 1995 года в Осло.

18 октября освобожденные заложники были доставлены специальным рейсом "Люфтганзы" во Франкфурт. Этой же ночью в штутгартской тюрьме трое террористов RAF покончат жизнь самоубийством. На следующей день в Эльзасе в багажнике автомобиля будет обнаружено тело Ханнса-Мартина Шлейера.

Канцлер Шмидт впервые вышел к прессе после штурма самолета, еще до известия об убийстве Шлейера, на обмен которого правительство не пошло. Эта моральная дилемма будет преследовать Шмидта всю жизнь. Однако принципиальное решение не идти впредь на требования террористов власти ФРГ приняли еще в 1975 году после захвата членами RAF немецкого посольства в Стокгольме.

За несколько недель до сорокалетия угона бывший "Ландсхут" вернулся в Германию - на двух российских самолетах в разобранном виде из Бразилии, чтобы стать частью экспозиции технического музея "Дорнье" во Фридрихсхафене. После событий октября 1977 года этот лайнер продолжал летать на рейсах "Люфтганзы", позже был продан в Америку, где несколько раз менял владельцев и эксплуатировался до 2008 года.

Позже событиям на борту будет посвящен фильм "Игра со смертью", снятый в 1997 году, из которого взят этот кадр. Заложники проведут во власти террористов пять дней и ночей. За это время самолет совершит посадки в Ларнакае, Манаме, Дубае, Адене и Могадишо, где будет взят штурмом спецназовцами из отряда GSG 9, созданного в ФРГ после гибели израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде 1972 года.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин