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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Бакинская высшая школа нефти налаживает сотрудничество с Полтавским национальным техническим университетом

    13.10.2017 [14:57]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов принял делегацию Полтавского национального технического университета (ПНТУ) имени Ю.Кондратюка. В состав делегации вошли ректор ПНТУ Владимир Онищенко, первый заместитель ректора по науке и образованию Богдан Коробко, проректор по международному сотрудничеству Светлана Сивицкая и другие ответственные сотрудники.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе БВШН, целью встречи было обсуждение вопросов, связанных с укреплением межвузовского сотрудничества и подписанием двустороннего Меморандума о взаимопонимании.

    Рассказав об истории и деятельности украинского вуза, основанного в 1930 году, члены делегации выразили интерес к налаживанию связей с БВШН и поздравили ректора Эльмара Гасымова с успехами вуза, достигнутыми за короткий период со дня его создания.

    Поблагодарив гостей за теплые слова, ректор БВШН отметил, что будет рад видеть Полтавский национальный техническим университет в числе вузов, с которыми азербайджанский вуз наладил партнерские отношения, и выразил уверенность в плодотворности этого сотрудничества.

     

    AZERTAG.AZ :Бакинская высшая школа нефти налаживает сотрудничество с Полтавским национальным техническим университетом
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