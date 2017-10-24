Чешские СМИ о прошедших выборах в стране

Прага, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, чешские СМИ активно коментируют прошедшие в минувшую субботу парламентские выборы в стране.

"Землетрясение", "ураган", "цунами" - газеты, в частности "Denik", "Pravo", "The Prague Post", не скупятся на сравнения с природными катастрофами. И это неудивительно - в стране с одной из самых устойчивых с исторической точки зрения демократических систем в Центральной и Южной Европе почти 60% жителей проголосовали за внесистемные и протестные партии - и это на фоне беспрецедентно стабильной макроэкономической ситуации. Для государства, являющегося членом Европейского Союза, ситуация более чем неоднозначна.

Газета "Denik" отмечает, что в Евросоюзе заговорили об усилении в Восточной Европе правых настроений и о том, что еще одна страна региона встала на тот путь развития, который ранее избрали Венгрия и Польша. Однако при всей тревоге, вызванной результатом выборов в Чехии, издание считает, что имеет смысл говорить о различиях в политической ситуации в странах Восточной Европы.

Издание "Pravo" считает, что чешские избиратели, поддерживающие внесистемные силы, в подавляющем большинстве "не относятся к зашоренным правым радикалам". Просто им надоела медлительность политической элиты, убеждены в редакции. "В стране уже много лет не осуществляется никаких важных реформ в социальной сфере, в области здравоохранения и образования, на региональном и местном уровне процветают протекционизм и круговая порука", говорится в передовице.

Среди определенной части чешского общества усиливается страх того, что попытки модернизировать страну потерпят окончательный крах. В частности, в вечернем выпуске телеканала ČT24 было высказано мнение, что ряд политиков, в числе которых и президент Чехии Милош Земан, в последние несколько лет "настойчиво отравляли климат в стране, уничижительно отзываясь о Европейском Союзе, беженцах и в целом о гуманистических ценностях и либеральной демократии."

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

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