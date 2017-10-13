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    Фурио де Ангелис: Нахчыван – стратегический регион Азербайджана с древней культурой

    13.10.2017 [16:07]

    Нахчыван, 13 октября, Турал Кенгерли, АЗЕРТАДЖ 

    Нахчыванская Автономная Республика является стратегическим регионом Азербайджана с древней культурой. В ходе знакомства в рамках поездки с историческими памятниками убедился в том, насколько древней историей обладает Нахчыван.

    Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио де Ангелис, побывавший 10-12 октября с визитом в Нахчыванской Автономной Республике.

    Говоря о цели своего визита в автономную республику, гость сказал: «Очень рад своим пребыванием в Нахчыванской Автономной Республике. Здесь были созданы прекрасные условия для проведения нами тренингов. Наряду с этим, были организованы поездки в пограничные контрольно-пропускные пункты на территории Нахчыванской Автономной Республики. Считаю, что наше сотрудничество с правительством Азербайджана и соответствующими структурами еще более укрепится».

    Представитель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Азербайджане выразил уверенность в продолжительности работ, осуществляемых совместно с правительством Азербайджана по защите прав беженцев и лиц, ищущих убежища. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество будет успешно продолжено и в будущем.

     

    AZERTAG.AZ :Фурио де Ангелис: Нахчыван – стратегический регион Азербайджана с древней культурой
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