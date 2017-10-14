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    ОБЩЕСТВО


    Глава МВД Германии предложил ввести мусульманский праздничный день

    14.10.2017 [10:20]

    Берлин, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр внутренних дел еще действующего правительства ФРГ Томас де Мезьер посчитал возможным ввести мусульманский праздничный день в стране.

    "Почему же нельзя хотя бы поразмышлять о мусульманском праздничном дне там, где живет много мусульман?". Эти слова произнес не кто иной, как представитель консервативной партии Христианский демократический союз (ХДС) и министр внутренних дел страны. Чем и вызвал острую дискуссию в германском обществе.

    Неожиданное заявление де Мезьера произвело небольшое политическое потрясение в его собственной партии. Министр высказался вскоре после выборов в бундестаг, на которых блок ХДС/ХСС, участвующий в правящей в Германии до сих пор "большой коалиции", понес значительные потери. Помимо того, как раз сейчас в самом разгаре дебаты о том, не слишком ли далеко отошли христианские демократы от своих традиционно консервативных позиций. И тут де Мезьер задевает такую чувствительную тему.

    Впрочем, сделанные им оговорки и уже существующая практика смягчают неожиданное предложение. В конце концов, отмечаемый 1 ноября католический праздник День всех святых, в который поминают усопших, тоже отмечается в Германии лишь там, где проживает много католиков. В идеале де Мезьер представляет себе что-то вроде регионально ограниченного мусульманского праздника.

    На самом деле, на земельном уровне в Германии уже существует законодательно укорененная практика для исламских праздников. Например, в Берлине, Гамбурге или Бремене школьники-мусульмане имеют право на один свободный от уроков день.

    Работающие люди получают возможность для посещения мечети или для того, чтобы помолиться, не покидая рабочее место. В Берлине подобные правила относятся к праздникам Рамазан и Гурбан, а в Гамбурге и Бремене - еще и к Ашуре.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Глава МВД Германии предложил ввести мусульманский праздничный день
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