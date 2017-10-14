Глава МВД Германии предложил ввести мусульманский праздничный день

Берлин, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр внутренних дел еще действующего правительства ФРГ Томас де Мезьер посчитал возможным ввести мусульманский праздничный день в стране.

"Почему же нельзя хотя бы поразмышлять о мусульманском праздничном дне там, где живет много мусульман?". Эти слова произнес не кто иной, как представитель консервативной партии Христианский демократический союз (ХДС) и министр внутренних дел страны. Чем и вызвал острую дискуссию в германском обществе.

Неожиданное заявление де Мезьера произвело небольшое политическое потрясение в его собственной партии. Министр высказался вскоре после выборов в бундестаг, на которых блок ХДС/ХСС, участвующий в правящей в Германии до сих пор "большой коалиции", понес значительные потери. Помимо того, как раз сейчас в самом разгаре дебаты о том, не слишком ли далеко отошли христианские демократы от своих традиционно консервативных позиций. И тут де Мезьер задевает такую чувствительную тему.

Впрочем, сделанные им оговорки и уже существующая практика смягчают неожиданное предложение. В конце концов, отмечаемый 1 ноября католический праздник День всех святых, в который поминают усопших, тоже отмечается в Германии лишь там, где проживает много католиков. В идеале де Мезьер представляет себе что-то вроде регионально ограниченного мусульманского праздника.

На самом деле, на земельном уровне в Германии уже существует законодательно укорененная практика для исламских праздников. Например, в Берлине, Гамбурге или Бремене школьники-мусульмане имеют право на один свободный от уроков день.

Работающие люди получают возможность для посещения мечети или для того, чтобы помолиться, не покидая рабочее место. В Берлине подобные правила относятся к праздникам Рамазан и Гурбан, а в Гамбурге и Бремене - еще и к Ашуре.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин