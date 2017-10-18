Глава Total: Соглашение ОПЕК+ нужно продлить до конца 2018 года

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Соглашение стран ОПЕК и ряда нефтедобывающих стран (ОПЕК+) должно быть продлено минимум до конца 2018 года, считает глава французской Total Патрик Пуянне, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости.

«Если соглашение ОПЕК и стран вне ОПЕК будет эффективным, оно должно действовать минимум два года…. Когда в течение трех-четырех лет наблюдался избыток предложения на рынке, то требуется время для стабилизации нефтяного рынка»,- сказал Пуянне в ходе выступления на конференции Oil and Money.

Тем не менее он отметил, что наблюдает стабилизацию рынка. «Я думаю, что нефтяной рынок медленно стабилизируется», — сказал глава Total.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе Азербайджан — на 35 тысяч баррелей в сутки и выполняет взятое обязательство. 25 мая 2017 года в рамках 172 заседания Совета министров ОПЕК страны-члены организации и не входящие в картель достигли договоренности о продлении срока сокращения добычи нефти до конца первого квартала 2018 года.

Очередная министерская встреча стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти пройдет 29 ноября в Вене, а заседание технического комитета по мониторингу выполнения Венского соглашения состоится 20 октября также в Вене.