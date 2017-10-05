Huawei занимает 70-е место в рейтинге лучших международных брендов Interbrand за 2017 год

Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

Мировой лидер в сфере бренд-консалтинга, компания Interbrand, опубликовала рейтинг «Лучших мировых брендов 2017», в котором Huawei поднялся на 2 пункта, заняв 70 строчку. Бренд Huawei оценивается сегодня приблизительно в 6,7 миллиарда долларов, что на 14 процентов больше показателя прошлого года.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Huawei повышает свои позиции в рейтинге Interbrand уже третий год подряд, начиная с 2014 года, когда компания стала первым китайским брендом, вошедшим в этот топ.

В этом году в рейтинге продолжают доминировать технологические бренды, занимая большую часть позиций в Топ-100. Как технологическая компания, фокусирующаяся на исследованиях и разработках, Huawei стабильно входит в рейтинг, подтверждая правильность выбранной стратегии и растущее международное влияние бренда.

Согласно заключению Interbrand, Huawei ускоряет глобальную цифровую трансформацию и способствует построению «подключенного» мира, создавая улучшенные информационные сети. Именно это стало основой для 14-процентного роста ценности бренда и дальнейшего усиления международного влияния компании.

Оценка бренда Huawei продолжает расти и за счет стабильного роста производительности и выпуска потребительских продуктов. В первой половине 2017 года Huawei отгрузила 70,01 миллиона смартфонов, что на 20,6 процентов больше, чем годом ранее, превзойдя среднерыночные показатели. Флагманские премиальные серии Huawei P и Huawei Mate становятся все более популярными по всему миру, усиливая известность и влиятельность компании.

Согласно отраслевому аналитическому отчету агентства IDC, количество отгруженных во втором квартале 2017 года смартфонов делает Huawei крупнейшим производителем в Китае и третьим в мире. Доля Huawei на глобальном рынке смартфонов выросла за год с 9,8 до 11,3 процента.

Авторитет бренда Huawei признан многими всемирно известными организациями, включая самые уважаемые рейтинги брендов. В последнем списке самых крупных компаний Fortune 500 Huawei впервые занял место в Топ-100, совершив прыжок со 129 на 83 строчку. Более того, бренд Huawei стал единственным китайским брендом, включенным в список наиболее влиятельных брендов мира, выпущенный журналом Forbes в 2017 году.

Отметим, что компания Huawei – ведущий мировой поставщик решений в области информационно-коммуникационных технологий, имеющая 30-летнюю историю, вот уже 15 лет работает в Азербайджане. За это время к работе в стране были привлечены около 2 тысяч человек. На сегодняшний день компания представлена в более чем 170 странах, объединяя 176 тысяч сотрудников по всему миру.

Interbrand, основанный в 1974 году, является крупнейшей в мире консалтинговой компанией, оказывающей услуги в области брэндинга. Составляемые компанией ежегодные топы мировых брендов пользуются в мире большим авторитетом и часто используются как показатель мировой ценности бренда.