Институт фольклора Национальной Академии наук Азербайджана издал книгу лезгинского писателя

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

На днях в Баку на лезгинском языке издана книга известного мастера слова Садагет Керимовой «Зи зари халкь» («Мой поэтический народ»). Она вышла в свет в издательстве «Азербайджан» и содержит народные баяты лезгин, записанные автором в лезгинских селениях Азербайджана, Дагестана и Турции. Издание «Зи зари халкь», являющееся ценным вкладом в лезгинское фольклороведение, предназначено для широких масс читателей, учащихся средних школ, студентов вузов, а также специалистов в этой области.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, книга «Зи зари халкь» также издана Институтом фольклора НАНА, причем с частичным переводом на азербайджанский язык. Перевод осуществлен автором Садагет Керимовой. Издание подготовлено институтом в серии «Фольклор малых народов» и выпущено издательством «Наука и образование». Руководителем проекта является академик Мухтар Кязымоглы (Иманов), редактором, причем обеих книг – профессор Дагестанского государственного университета Гаджи Гашаров.

Садагет Керимова является главным редактором газеты «Самур». Это просветительская газета, главной целью которой является сохранение истории, языка, культуры, обычаев и традиций лезгин. Перу С.Керимовой принадлежат свыше 8000 статей, очерков, корреспонденций, зарисовок, эссе и фельетонов.

Творческая деятельность С.Керимовой многогранна - она писатель, публицист, поэт, драматург и композитор, автор более 100 песен, которые вошли в альбомы лезгинского ансамбля «Сувар». Она также является автором сценария и режиссером двух полнометражных музыкально-документальных фильмов.