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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Институт фольклора Национальной Академии наук Азербайджана издал книгу лезгинского писателя

    12.10.2017 [18:55]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    На днях в Баку на лезгинском языке издана книга известного мастера слова Садагет Керимовой «Зи зари халкь» («Мой поэтический народ»). Она вышла в свет в издательстве «Азербайджан» и содержит народные баяты лезгин, записанные автором в лезгинских селениях Азербайджана, Дагестана и Турции. Издание «Зи зари халкь», являющееся ценным вкладом в лезгинское фольклороведение, предназначено для широких масс читателей, учащихся средних школ, студентов вузов, а также специалистов в этой области.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, книга «Зи зари халкь» также издана Институтом фольклора НАНА, причем с частичным переводом на азербайджанский язык. Перевод осуществлен автором Садагет Керимовой. Издание подготовлено институтом в серии «Фольклор малых народов» и выпущено издательством «Наука и образование». Руководителем проекта является академик Мухтар Кязымоглы (Иманов), редактором, причем обеих книг – профессор Дагестанского государственного университета Гаджи Гашаров.

    Садагет Керимова является главным редактором газеты «Самур». Это просветительская газета, главной целью которой является сохранение истории, языка, культуры, обычаев и традиций лезгин. Перу С.Керимовой принадлежат свыше 8000 статей, очерков, корреспонденций, зарисовок, эссе и фельетонов.

    Творческая деятельность С.Керимовой многогранна - она писатель, публицист, поэт, драматург и композитор, автор более 100 песен, которые вошли в альбомы лезгинского ансамбля «Сувар». Она также является автором сценария и режиссером двух полнометражных музыкально-документальных фильмов.

    AZERTAG.AZ :Институт фольклора Национальной Академии наук Азербайджана издал книгу лезгинского писателя
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    Институт фольклора Национальной Академии наук Азербайджана издал книгу лезгинского писателя Институт фольклора Национальной Академии наук Азербайджана издал книгу лезгинского писателя Институт фольклора Национальной Академии наук Азербайджана издал книгу лезгинского писателя Институт фольклора Национальной Академии наук Азербайджана издал книгу лезгинского писателя