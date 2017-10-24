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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Китайская кухня на празднике Всемирного дня кулинарии

    24.10.2017 [10:58]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Сотрудники Института Конфуция Азербайджанского университета языков (АУЯ) приняли участие в празднике, посвященном Всемирному дню кулинарии, организованном Центром национальной кулинарии Азербайджана.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках празднования Дня Институтов Конфуция на мероприятии была представлена кулинарная шоу-программа «Восемь самых популярных блюд китайской кухни». Известный шеф-повар из Пекина Ли Чанжуй поделился с коллегами из Азербайджана секретами приготовления китайских блюд из мяса, овощей, рыбы и морепродуктов. Дегустация представленных блюд сопровождалась концертной программой, включавшей исполнение древних китайских мелодий на традиционной бамбуковой флейте, демонстрацию движений оздоровительной гимнастики тайцзицюань в виде медленного грациозного танца. Гости смогли также поучаствовать в китайской чайной церемонии, насладиться ароматом и вкусом известных в мире сортов зеленого китайского чая. Как отметил директор Института Конфуция профессор Рафиг Аббасов, китайские кулинарные традиции, как и азербайджанские, являются важной составной частью национальной культуры. Поэтому, одним из приоритетных направлений деятельности Института Конфуция является ознакомление китайской общественности с разнообразной и самобытной кухней Азербайджана. В свою очередь сотрудники Института Конфуция, представляя китайскую кухню, принимают активное участие в кулинарных мероприятиях, проходящих в Азербайджане и являются призерами Международных фестиваля варенья в Габале и фестиваля долмы в Хачмазе.

    AZERTAG.AZ :Китайская кухня на празднике Всемирного дня кулинарии
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