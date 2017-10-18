Льготный наличный кредит без поручителя и комиссии от Международного банка Азербайджана

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Международный банк Азербайджана запустил специальную кампанию ко Дню независимости Азербайджана. Обладатели зарплатных и пенсионных карт Международного банка Азербайджана получат возможность приобрести наличный кредит на льготных условиях в период с 18 октября по 20 октября, сообщили АЗЕРТАДЖ в банке.

Преимущества данной кампании: сумма кредита – до 15 000 манатов, срок выдачи кредита – до 36 месяцев, годовая процентная ставка – со скидкой в 2 процента / начиная с 25 процентов, на сумму кредита до 5 000 манатов поручитель не требуется, оформление кредита осуществляется без комиссии.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана, достаточно просто обратиться в ближайшие филиалы банка и предъявить удостоверение личности.

При оформлении кредита также возможно подключиться к системе «Автоматический платеж», что позволит осуществлять ежемесячные погашения, не посещая банк.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.