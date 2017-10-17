Моуринью хочет значительного увеличения зарплаты в «МЮ»
AzerTAg.az
17.10.2017 [12:36]
Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов обсуждать условия нового контракта с манкунианцами.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, португальский специалист согласен продлить срок соглашения, если получит значительную прибавку к зарплате, которая сейчас составляет 15 миллионов фунтов в год. Моуринью хочет, чтобы его новый контракт отражал те успехи и прогресс, которого ему удалось добиться с английским клубом.
Напомним, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в АПЛ, не проиграв ни одного матча.
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